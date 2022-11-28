Столтенберг ожидает решений по ПВО для Украины на саммите НАТО в Бухаресте

Странам-членам НАТО во время саммита в Бухаресте необходимо принять решения о наращивании поставок систем противовоздушной обороны в Украину на фоне постоянных атак России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Я ожидаю, что одним из сообщений по итогам встречи министров иностранных дел здесь, в Бухаресте, будет необходимость дальнейшего наращивания поставок (Украине - ред.) как систем противовоздушной обороны, так и, конечно, запасных частей, обучения и боеприпасов для различных систем противовоздушной обороны", - отметил генсек.

По его словам, президент России Владимир Путин пытается использовать зиму в качестве оружия против Украины, и НАТО “необходимо помочь украинцам защититься от такого ужасного метода ведения войны”.

Отметим, что саммит министров иностранных дел стран НАТО пройдет в Бухаресте 29-30 ноября.