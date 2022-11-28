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РФ готовит полномасштабную мобилизацию на оккупированной части Запорожской области, - Федоров

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Украина, Понедельник 28 ноября 2022 15:21
РФ готовит полномасштабную мобилизацию на оккупированной части Запорожской области, - Федоров Фото: РФ готовит полномасштабную мобилизацию на оккупированной части Запорожской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне готовят полномасштабную мобилизацию мужчин в армию РФ на оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Уже в течение 2-х дней на блокпосте в Васильевке российские военные не выпускают в сторону Запорожья мужчин, у которых либо нет военного билета, либо есть военный билет, подтверждающий пригодность к службе", - говорится в заявлении.

По словам Федорова, оккупанты назначили "наблюдателя" над тюрьмами временно оккупированных территорий Запорожской области. Задача россиян - завербовать заключенных в военные группировки РФ.

"Понятно, что враг намерен использовать наших мужчин в качестве пушечного мяса на первой линии фронта", - добавил мэр Мелитополя.

Украинцам, проживающим на оккупированной территории Украины, напомнили о двух альтернативных путях эвакуации в сторону Грузии и стран Европы. Можно выехать через Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или через территорию Крыма.

Напомним, что Россию ждет очередная волна мобилизации, это ухудшит общее качество российских войск, перебрасываемых на фронт в Украину.

Ранее мужчины призывного возраста призвали немедленно покинуть Мелитополь и другие временно оккупированные территории из-за объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации.

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