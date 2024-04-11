Подготовка к атаке Ирана: командующий Вооруженных сил США посетит Израиль

В четверг, 11 апреля, глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), генерал Майкл Курилла посетит Израиль, чтобы обсудить угрозу военной атаки Ирана на страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Ожидается, что во время визита, генерал встретится с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и высшими должностными лицами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Тем временем телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника сообщил, что предыдущее обещание президента Джо Байдена о том, что поддержка США безопасности Израиля является "железобетонной", "не было сделано на пустом месте".
Чиновник добавил, что если атака будет осуществлена с использованием ракет и беспилотников, американские силы могут помочь сбить их. И добавил, что США не исключают совместного ответа с Израилем, если еврейское государство подвергнется нападению со стороны Ирана или его марионеток.
В сообщении добавляется, что американские и израильские чиновники из разных ведомств контактировали в течение последних нескольких дней. Страны готовятся к потенциальному ответу Ирана.
1 апреля по столице Сирии Дамаску был нанесен ракетный удар. В результате атаки было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала. По данным СМИ, одним из погибших военных оказался старший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди.
Иран официально обвинил в нападении Израиль и пообещал "жесткий" ответ.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сможет себя защитить и будет действовать по принципу: "Тот, кто нападает на Израиль или планирует напасть, пострадает сам".
Армия Израиля находится в состоянии боевой готовности, вызвав резервистов и усилив противовоздушную оборону. На прошлой неделе военные зашифровали навигационные сигналы над Тель-Авивом, чтобы помешать беспилотникам с GPS-навигацией или ракетам, которые могут быть выпущены по стране.
Тем временем Иран обратился к США с просьбой не вмешиваться в атаку по Израилю.
Подробнее о ситуации вокруг вероятной атаки Ирана - в материале РБК-Украина.
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