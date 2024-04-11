Підготовка до атаки Ірану: командувач Збройних сил США відвідає Ізраїль

У четвер, 11 квітня, глава Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), генерал Майкл Курілла відвідає Ізраїль, щоб обговорити загрозу військової атаки Ірану на країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Очікується, що під час візиту, генерал зустрінеться з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом та вищими посадовими особами Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Тим часом телеканал Al Jazeera з посиланням на американського чиновника повідомив, що попередня обіцянка президента Джо Байдена про те, що підтримка США безпеки Ізраїлю є "залізобетонною", "не була зроблена на порожньому місці".
Чиновник додав, що якщо атака буде здійснена з використанням ракет і безпілотників, американські сили можуть допомогти збити їх. І додав, що США не виключають спільної відповіді з Ізраїлем, якщо єврейська держава зазнає нападу з боку Ірану або його маріонеток.
У повідомленні додається, що американські та ізраїльські чиновники з різних відомств контактували протягом останніх кількох днів. Країни готуються до потенційної відповіді Ірану.
1 квітня по столиці Сирії Дамаску було завдано ракетного удару. Внаслідок атаки було повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали. За даними ЗМІ, одним із загиблих військових виявився старший командир Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Реза Захеді.
Іран офіційно звинуватив у нападі Ізраїль та пообіцяв "жорстку" відповідь.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна зможе себе захистити та діятиме за принципом: "Той, хто нападає на Ізраїль або планує напасти, постраждає сам".
Армія Ізраїлю перебуває у стані бойової готовності, викликавши резервістів та посиливши протиповітряну оборону. Минулого тижня військові зашифрували навігаційні сигнали над Тель-Авівом, щоб перешкодити безпілотникам з GPS-навігацією або ракетам, які можуть бути випущені по країні.
Тим часом Іран звернувся до США з проханням не втручатися в атаку по Ізраїлю.
Докладніше про ситуацію довкола ймовірної атаки Ірану - у матеріалі РБК-Україна.
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