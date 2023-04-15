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Ракетный удар по Славянску: количество жертв снова возросло

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Киев, Суббота 15 апреля 2023 00:30
Ракетный удар по Славянску: количество жертв снова возросло Фото: количество жертв ракетного удара по Славянску возросло до девяти (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Спасатели достали из-под завалов разрушенного дома в Славянске Донецкой области тело погибшей женщины. В результате количество жертв вражеского ракетного удара увеличилось до девяти.

Об этом заявила спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По данным представителя ГСЧС, по состоянию на 23:50 спасатели извлекли из-под завалов многоквартирного дома в Славянске тело погибшей женщины. Продолжаются поиски еще четырех человек.

По данным МВД, российские войска выпустили по Славянску 7 ракет: повреждены 34 многоэтажки, 20 частных домов, объекты гражданской инфраструктуры и 12 автомобилей.

Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли жилой квартал Славянска. По состоянию на 19:50 известно, что в результате удара врага погибли более пяти человек.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел. Он подчеркнул, что за такие действия будет справедливая ответственность.

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