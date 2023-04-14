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Будет справедливая ответственность: Зеленский отреагировал на обстрел Славянска

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Славянск, Пятница 14 апреля 2023 18:32
Будет справедливая ответственность: Зеленский отреагировал на обстрел Славянска Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты жестоко обстреляли Славянск в Донецкой области и за каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Славянск. Оккупанты жестоко обстреляли город. Попали по жилым домам. К сожалению, есть раненые и погибшие", - говорится в сообщении.

Зеленский написал, что государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей, разрушая, уничтожая все живое.

"За каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим", - добавил президент.

Напомним, что в пятницу, 14 апреля, российские военные обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Ранее сообщалось, что российские войска минувшей ночью ударили по Славянску Донецкой области с С-300. Пострадала гражданская инфраструктура.

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