Подсанкционная российская компания получает контракты с ВВС США и NASA, - ЦНС

Российская компания "Планар Тек" (Planar Tech) через американского двойника дочерней компании "Коппер Маунтин Текнолоджиз" (Copper Mountain Technologies) в обход западных санкций получает контракты с оборонной промышленностью США и NASA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

Очередной пример нарушения санкций российским бизнесом, подпитывающим "военную машину" Кремля в агрессии против Украины, удалось обнаружить активистам "КиберСопротивления". Хакеры выложили в сеть документы, на основе прессы удалось основать расследование по связям этой подсанкционной компании РФ и ее американского двойника.

"Как выяснилось, "Планар" из Челябинска попала в санкционный список в первые же месяцы после полномасштабного вторжения из-за связей с Евгением Пригожиным", - говорится в публикации.

Кроме того, киберактивисты смогли установить связь между продукцией "Планар" и российской оборонкой, в том числе в истоках контрактов.

Украина получила данные о российских дронах и РЭБах

В ЦНС отмечают, что благодаря полученной информации, Украина теперь имеет доступ к детальным данным о:

БПЛА "Орлан-10" и "Иноходец",

комплексы РЭБ "Свет-КУ" и "Леер-3",

а также сотни единиц военной техники.

"И все верно, продукция "Планара" используется в этой технике", - указывают в Центре.

К чему привела афера

Анализ устройств и компонентов российской Planar и американской Copper Mountain Technologies показал, что компании выпускают абсолютно идентичную продукцию, даже названия и артикулы такие же. Кроме того, обе компании имеют общую техническую документацию.

"Прибегая к компаниям-прокладкам, созданным американским клоном российской "Планар", щупальца Copper Mountain Technologies дотянулись до оборонной промышленности США", - передают в ЦНС.

Как оказалось, российские технологии применяют в антенне, используемой в американских самолетах. Кроме того, они применялись и при опробовании нового космического датчика горючего на Луноходе NASA.

В Центре добавляют, что теперь ответы на вопрос, как российской компании удалось обходить санкции США, должны дать уполномоченные американские институты.

"Ведь только соблюдение и введение более жестких санкций может стать гарантией того, что Россия в дальнейшем не сможет вести столь интенсивную и кровопролитную войну против мирного населения Украины на границах с Европейским Союзом", - пишут в ЦНС.