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Подсанкционная российская компания получает контракты с ВВС США и NASA, - ЦНС

Четверг 04 апреля 2024 20:38
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Подсанкционная российская компания получает контракты с ВВС США и NASA, - ЦНС Иллюстративное фото: обнаружена афера, позволившая компании РФ обойти санкции США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российская компания "Планар Тек" (Planar Tech) через американского двойника дочерней компании "Коппер Маунтин Текнолоджиз" (Copper Mountain Technologies) в обход западных санкций получает контракты с оборонной промышленностью США и NASA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Очередной пример нарушения санкций российским бизнесом, подпитывающим "военную машину" Кремля в агрессии против Украины, удалось обнаружить активистам "КиберСопротивления". Хакеры выложили в сеть документы, на основе прессы удалось основать расследование по связям этой подсанкционной компании РФ и ее американского двойника.

"Как выяснилось, "Планар" из Челябинска попала в санкционный список в первые же месяцы после полномасштабного вторжения из-за связей с Евгением Пригожиным", - говорится в публикации.

Кроме того, киберактивисты смогли установить связь между продукцией "Планар" и российской оборонкой, в том числе в истоках контрактов.

Украина получила данные о российских дронах и РЭБах

В ЦНС отмечают, что благодаря полученной информации, Украина теперь имеет доступ к детальным данным о:

  • БПЛА "Орлан-10" и "Иноходец",
  • комплексы РЭБ "Свет-КУ" и "Леер-3",
  • а также сотни единиц военной техники.

"И все верно, продукция "Планара" используется в этой технике", - указывают в Центре.

К чему привела афера

Анализ устройств и компонентов российской Planar и американской Copper Mountain Technologies показал, что компании выпускают абсолютно идентичную продукцию, даже названия и артикулы такие же. Кроме того, обе компании имеют общую техническую документацию.

"Прибегая к компаниям-прокладкам, созданным американским клоном российской "Планар", щупальца Copper Mountain Technologies дотянулись до оборонной промышленности США", - передают в ЦНС.

Как оказалось, российские технологии применяют в антенне, используемой в американских самолетах. Кроме того, они применялись и при опробовании нового космического датчика горючего на Луноходе NASA.

В Центре добавляют, что теперь ответы на вопрос, как российской компании удалось обходить санкции США, должны дать уполномоченные американские институты.

"Ведь только соблюдение и введение более жестких санкций может стать гарантией того, что Россия в дальнейшем не сможет вести столь интенсивную и кровопролитную войну против мирного населения Украины на границах с Европейским Союзом", - пишут в ЦНС.

РФ продолжает обходить санкции

Напомним, недавно Politico писало, что, несмотря на санкции в отношении российской нефти, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки горючего Европейским союзом.

Также СМИ сообщали, что итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие из-за собственной "дочки" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.

А в Чехии заявляли, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.

Ранее сообщалось, что по данным Bloomberg, Россия покупает в Евросоюзе оружейные технологии на десятки миллионов евро, несмотря на введенные против Кремля санкции.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в российских "Кинжалах" обнаружено по меньшей мере 49 типов компонентов, которые Россия не производит, а в Х-101 - по меньшей мере 53 типа таких компонентов. Он призвал к расширению санкций и обеспечению ответственности за схемы их обхода.

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NASA Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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