Операция под огнем: десантники эвакуировали 10 человек во время освобождения Кучеревого Яра

Во время освобождения села Кучеров Яр в Донецкой области украинские десантники провели спасательную операцию и эвакуировали 10 гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Во время освобождения и зачистки населенного пункта Кучеров Яр на Добропольском направлении, украинским десантникам удалось найти и эвакуировать в безопасное место местных гражданских.

Через воздушную разведку было доставлено записку с дальнейшим порядком действий и указанием места эвакуации. Всего было спасено 10 человек.

Военные объяснили, что сложность работы была связана с тем, что часто российские оккупанты одеваются в гражданских, что значительно усложняет ориентирование.

Несмотря на все, благодаря слаженным действиям штаба и реализации десантниками, операция была успешной, что позволило спасти людей, оказавшихся в беде.

"Свои люди - сверхважно. Несмотря на тяжелые условия боев и освобождение украинской земли от российских оккупантов", - пояснили военные.