Под ударом Павлоград и не только. РФ атаковала Днепропетровскую область ракетами и дронами

Российские войска сегодня ночью и под утро, 3 апреля, атаковали несколько общин Днепропетровской области, в частности под ударом был и Павлоград

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

"Почти 30 раз враг атаковал четыре района области ракетами, беспилотниками и артиллерией. В Павлограде и Верховцево Каменского района из-за российских ударов повреждена инфраструктура", - отметил Ганжа.

По его словам, также изуродована инфраструктура и на Никопольщине, а также пятиэтажки. Враг попал по райцентру, Марганецкой, Покровской, Мировской, Червоногригорьевской громадах.

Также на Криворожье россияне атаковали Зеленодольскую громаду. К счастью, везде обошлось без пострадавших.

