Под ударом дронов оказался состав Ozon в Адыгее, комплекс остановил работу

В ночь на 4 ноября беспилотники атаковали логистический центр Ozon в Адыгейске в Республике Адыгея. Работников эвакуировали, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Дроны ударили по логистическому комплексу Ozon в Адыгейске. В компании сообщили, что всех сотрудников эвакуировали. Предварительно пострадавших нет.

О масштабах разрушений и пожаре в Ozon не сообщают.

Логистический центр перестал принимать поставки от продавцов. Партии, которые уже были в пути, будут перенаправлены на другие составы.

"Товары, размещенные в комплексе, скроем с витрины маркетплейса. Отменим заказы, которые не сможем привезти из других объектов", - заявили в пресс-службе Ozon.

Новые заказы покупатели могут оформлять как обычно. Их будут собирать и доставлять из других логистических комплексов.