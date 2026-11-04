ua en ru
Ср, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Под ударом дронов оказался состав Ozon в Адыгее, комплекс остановил работу

02:49 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Под ударом дронов оказался состав Ozon в Адыгее, комплекс остановил работу Фото: Ozon не в первый раз попадает под удары дронов (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В ночь на 4 ноября беспилотники атаковали логистический центр Ozon в Адыгейске в Республике Адыгея. Работников эвакуировали, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Дроны ударили по логистическому комплексу Ozon в Адыгейске. В компании сообщили, что всех сотрудников эвакуировали. Предварительно пострадавших нет.

О масштабах разрушений и пожаре в Ozon не сообщают.

Логистический центр перестал принимать поставки от продавцов. Партии, которые уже были в пути, будут перенаправлены на другие составы.

"Товары, размещенные в комплексе, скроем с витрины маркетплейса. Отменим заказы, которые не сможем привезти из других объектов", - заявили в пресс-службе Ozon.

Новые заказы покупатели могут оформлять как обычно. Их будут собирать и доставлять из других логистических комплексов.

Склады Ozon регулярно попадают под удары украинских дронов. Вечером 24 октября Силы обороны атаковали российский Омск беспилотниками FP-1. Под удар попали завод "Омский каучук" и логистический комплекс Ozon.

Впоследствии в Fire Point показали спутниковые снимки, на которых видно, что состав Ozon в Омске отчасти выгорел. Чтобы добраться до целей, дроны преодолели более 2500 км от границы с Украиной.

Атаки на склады ударили и по бизнесу маркетплейсов. После украинских ударов по складской инфраструктуре Wildberries и Ozon получили массовые иски от продавцов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Атака дронов
Новости
Снова будет историческая лекция. Зеленский отреагировал на идею звонка Путину
Снова будет историческая лекция. Зеленский отреагировал на идею звонка Путину
Аналитика
Конфликт в Петропавловской Борщаговке: как псевдомедик и соцсети создали скандал с Нацгвардией
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Конфликт в Петропавловской Борщаговке: как псевдомедик и соцсети создали скандал с Нацгвардией