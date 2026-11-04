Под ударом дронов оказался состав Ozon в Адыгее, комплекс остановил работу
В ночь на 4 ноября беспилотники атаковали логистический центр Ozon в Адыгейске в Республике Адыгея. Работников эвакуировали, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Дроны ударили по логистическому комплексу Ozon в Адыгейске. В компании сообщили, что всех сотрудников эвакуировали. Предварительно пострадавших нет.
О масштабах разрушений и пожаре в Ozon не сообщают.
Логистический центр перестал принимать поставки от продавцов. Партии, которые уже были в пути, будут перенаправлены на другие составы.
"Товары, размещенные в комплексе, скроем с витрины маркетплейса. Отменим заказы, которые не сможем привезти из других объектов", - заявили в пресс-службе Ozon.
Новые заказы покупатели могут оформлять как обычно. Их будут собирать и доставлять из других логистических комплексов.
Склады Ozon регулярно попадают под удары украинских дронов. Вечером 24 октября Силы обороны атаковали российский Омск беспилотниками FP-1. Под удар попали завод "Омский каучук" и логистический комплекс Ozon.
Впоследствии в Fire Point показали спутниковые снимки, на которых видно, что состав Ozon в Омске отчасти выгорел. Чтобы добраться до целей, дроны преодолели более 2500 км от границы с Украиной.
Атаки на склады ударили и по бизнесу маркетплейсов. После украинских ударов по складской инфраструктуре Wildberries и Ozon получили массовые иски от продавцов.