ВСУ организовали Wildberries и Ozon новую серьезную проблему

Крупнейшие российские маркетплейс Wildberries и Ozon после ударов Украины по складской инфраструктуре не могут "отбиться" от массовых исков со стороны продавцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Коммерсант ".

В период с 15 июля по 15 сентября в ООО РВБ, представляющее Wildberries, поступило 599 исковых заявлений.

Что важно понимать, это на 53,6% больше, чем за такой же период в прошлом году.

Что касается юридического лица Ozon, то за это время было подано 236 новых исков. Их количество более чем в два раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

Основную часть претензий выдвигают небольшие компании, торгующие через интернет. Систематические атаки на логистические объекты Wildberries начались 18 июля, тогда как склады Ozon начали наносить удары с 25 августа.

В Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей заявляли, что из-за атак пострадали более 400 тысяч селлеров. Общий ущерб, по оценкам ассоциации, достигает 600-800 млрд рублей.

В Союзе продавцов маркетплейсов (СПМ) отмечают, что количество исков против Wildberries и Ozon выросло из-за потери товаров продавцами.

Руководитель практики "Цифровизация" "КСК Групп" Михаил Болдырев отметил, что часть судебных претензий связана именно с атаками на инфраструктуру маркетплейсов.

По его словам, продавцы Wildberries используют отчеты о нанесенном ущербе, которые формирует сама компания.

На их основе они направляют претензии и пытаются оспорить позицию платформы, которая отказывается признавать ответственность.