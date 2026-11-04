Під ударом дронів опинився склад Ozon в Адигеї, комплекс зупинив роботу
У ніч на 4 листопада безпілотники атакували логістичний центр Ozon в Адигейську в Республіці Адигея. Працівників евакуювали, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.
Дрони вдарили по логістичному комплексу Ozon в Адигейську. У компанії повідомили, що всіх співробітників евакуювали. Попередньо, постраждалих немає.
Про масштаби руйнувань і пожежу в Ozon не повідомляють.
Логістичний центр припинив приймати поставки від продавців. Партії, які вже були в дорозі, перенаправлять на інші склади.
"Товари, розміщені в комплексі, приховаємо з вітрини маркетплейсу. Скасуємо замовлення, які не зможемо привезти з інших об'єктів", - заявили в пресслужбі Ozon.
Нові замовлення покупці можуть оформлювати як зазвичай. Їх збиратимуть і доставлятимуть з інших логістичних комплексів.
Склади Ozon регулярно потрапляють під удари українських дронів. Ввечері 24 жовтня Сили оборони атакували російський Омськ безпілотниками FP-1. Під удар тоді потрапили завод "Омський каучук" і логістичний комплекс Ozon.
Згодом у Fire Point показали супутникові знімки, на яких видно, що склад Ozon в Омську частково вигорів. Щоб дістатися цілі, дрони подолали понад 2500 км від кордону з Україною.
Атаки на склади вдарили і по бізнесу маркетплейсів. Після українських ударів по складській інфраструктурі Wildberries та Ozon отримали масові позови від продавців.