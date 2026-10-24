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Дроны преодолели более 2500 км: ВСУ поразили два важных объекта в Омске

20:20 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Дроны преодолели более 2500 км: ВСУ поразили два важных объекта в Омске Фото: На этот раз удары наносили FP-1(Getty Images)
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Вечером 24 октября Силы обороны Украины совершили новую массированную атаку на российский Омск. Для этого они применили дроны FP-1.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление компании Fire Point.

"FP-1 преодолели более 2500 км от границы и поразили сразу два объекта в Омске", - сказано в заявлении.

Как оказалось, в этот раз под удар украинских воинов попал завод "Омский каучук". Что важно понимать, речь идет об одном из крупнейших нефтехимических предприятий страны-агрессорки.

Fire Point обращает внимание на то, что до сих пор завод обеспечивал около 25% российского производства бутадиен-метилстирольных каучуков.

"Также уже традиционно под удар попал логистический складской комплекс компании OZON", - сообщила компания.

Атака на Омск 24 октября

Вечером в социальных сетях начали распространяться фото и видео масштабного пожара в российском городе.

По словам очевидцев, до этого в Омске прогремела серия громких взрывов.

Тогда же стало известно, что под удар дронов ВСУ попал химический завод "Омский каучук".

Впоследствии местные власти заявили, что Силы обороны Украины также атаковали логистический центр OZON.

Напомним, в Сенате США уже призвали расширить доступ Украины к Starshield для операций на территории РФ.

Также 24 октября стало известно, что связь Starlink на фронте возобновилась до нужной скорости.

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