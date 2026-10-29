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Дроны пролетели более 2500 км. Спутник показал последствия удара по OZON в Омске

19:32 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Дроны пролетели более 2500 км. Спутник показал последствия удара по OZON в Омске Фото: дроны ударили по складу OZON в Омске (Getty Images)
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Складской комплекс OZON в российском Омске частично выгорел после "визита" украинских беспилотников FP-1.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление компании Fire Point.

Расстояние от границы с Украиной, которое преодолели ударные дроны, превышает 2 500 км.

"После визита FP-1 складской комплекс OZON в Омске стал выглядеть заметно лучше, по нашему мнению", - говорится в заявлении.

На обнародованном снимке четко видно, что значительная часть российского комплекса выгорела дотла.

Дроны пролетели более 2500 км. Спутник показал последствия удара по OZON в Омске
Фото: FP-1 поразили склад OZON в Омске (Fire Point)

Напомним, вечером 24 октября Силы обороны ударили по российскому Омску. Для этого они применили дроны FP-1.

Беспилотники атаковали завод "Омский каучук". Также традиционно под удар попал логистический складской комплекс OZON.

Отметим, что крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries и Ozon столкнулись с массовыми исками от продавцов после украинских ударов по складской инфраструктуре.

РБК-Украина писало, что из-за атак дронов на склады крупных маркетплейсов российский рынок онлайн-торговли может потерять около 400 млн заказов и 400 млрд рублей выручки (около 4,5 млрд долларов).

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