Под ударом Бурштын, Ровно и не только: РФ массированно обстреляла запад Украины ракетами

Россияне в ночь на 7 февраля и утром этого же дня осуществили комбинированную атаку РФ по Украине. В основном под ударом оказались западные области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Ночью в мониторинговых каналах была информация, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Ближе к утру враг осуществил пуски крылатых ракет, а уже после шести утра они залетели в воздушное пространство Украины, что было подтверждено уже официально.
По данным военных, ракеты залетали через Херсонскую область, а затем двигались в направлении западных областей. Причем мониторинговые каналы писали, что они летели по той же траектории, как и "Калибры" ночью.
Судя по сообщениям Воздушных сил и местных властей, ракеты на западе Украины фиксировались как минимум в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.
Кроме того, параллельно враг до сих пор атакует города ударными дронами. Известно, что только менее чем за последний час взрывы были слышны в Бурштыне и Ровно. Причем в Ровно около 7:15 прозвучала повторная серия взрывов.
Подробное о том, где и когда фиксировались ракеты во время утренней атаки РФ, можно посмотреть на фото ниже.
По состоянию на 07:20 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что 7 февраля россияне уже не впервые атакуют запад Украины. Ночью враг также запустил в ту сторону дроны и крылатые ракеты "Калибр". На фоне атаки взрывы были слышны по меньшей мере в Бурштыне и Виннице.
