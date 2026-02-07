Під ударом Бурштин, Рівне і не тільки: РФ масовано обстріляла захід України ракетами

Вночі у моніторингових каналах була інформація, що росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3. Ближче до ранку ворог здійснив пуски крилатих ракет, а вже після шостої ранку вони залетіли у повітряний просторів України, що було підтверджено вже офіційно.

За даними військових, ракети залітали через Херсонську область, а потім рухалися у напрямку західних областей. Причому моніторингові канали писали, що вони летіли тією самою траєкторією, як і "Калібри" вночі.

Судячи з дописів Повітряних сил та місцевих влад, ракети на заході України фіксувалися щонайменше у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях.

Окрім того, паралельно ворог досі атакує міста ударними дронами. Відомо, що лише менш ніж останню годину вибухи було чути у Бурштині та Рівному. Причому у Рівному близько 7:15 пролунала повторна серія вибухів.

Детальне про те, де і коли фіксувалися ракети під час ранкової атаки РФ, можна подивитися на фото нижче.

Де оголосили тривогу

Станом на 07:20 карта повітряних тривог має такий вигляд.