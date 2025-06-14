Удар по Запорожью: город атаковали 14 "Шахедов", есть раненые

Российские оккупанты в ночь на 14 июня атаковали Запорожье 14 "Шахедами". Ранены полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram .

При этом взрывной волной выбило окна в многоэтажных домах.

Также, по словам главы ОВА, в результате атаки загорелось гуманитарное предприятие. Повреждены авто, магазин и остановка общественного транспорта.

Он уточнил, что медики предоставляют раненым всю необходимую помощь.

Атака на Запорожье

Напомним, ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявлял о как минимум 5 ударах по Запорожью в ночь на 14 июня.

Он уточнял, что из-за атаки начались пожары. При этом о пострадавших сначала известно не было.

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