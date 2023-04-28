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Полиция эвакуировала семерых детей с линии фронта вблизи Купянска (видео)

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Харьковская область, Пятница 28 апреля 2023 17:16
Полиция эвакуировала семерых детей с линии фронта вблизи Купянска (видео) Фото: Полицейские (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранителям удалось эвакуировать семерых детей в возрасте от двух до одиннадцати лет с линии фронта вблизи Купянска (Харьковская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Полицейские и волонтеры эвакуировали женщин и детей из сел Песчане, Березники и Кучеровка Купянского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время эвакуации полицейские разъяснили семьям с детьми, что по линии фронта все дети должны быть эвакуированы в безопасные места.

"Это делается ради детей. В первую очередь ради их безопасности, - уговаривают полицейские и добавляют: Женщин с детьми мы эвакуируем в Харьков, где всем будет предоставлено временное жилье", - сказал начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

Эвакуационные мероприятия будут продолжаться, пока сотрудники полиции не вывезут всех детей в безопасные места.

Напомним, что из постоянно находящейся под обстрелами Авдеевки (Донецкая область) вывезли еще двух несовершеннолетних парней. В городе остается еще один ребенок.

Кроме Бахмута Донецкой области, принудительная эвакуация детей может быть введена еще в 13 общинах региона.

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