Под прицелом были пункты управления и склады: ВСУ нанесли серию ударов по оккупантам

Пятница 20 февраля 2026 12:15
UA EN RU
Под прицелом были пункты управления и склады: ВСУ нанесли серию ударов по оккупантам Фото: ВСУ поразили пункты управления, склады и районы сосредоточения оккупантов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по вражескому на временно оккупированных территориях. Поражены пункты управления, склады и районы сосредоточения российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Читайте также: Ночной удар по оккупантам: Силы обороны поразили ЗРК и пункты управления дронами

"В рамках системных и планомерных мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора, Силы обороны Украины продолжают наносить точечные удары по критически важным объектам врага", - говорится в сообщении.

Так, сразу несколько целей были поражены на временно оккупированных территориях Запорожской области.

В частности, под удары попали пункт управления дронами в районе Златополя, склад материально-технических средств (район н.п. Богдановка) и ремонтная база оккупантов в районе Розовки. Также украинские воины били по району сосредоточения живой силы противника вблизи Степногорска.

В районе Любимовки и на Тендровской косе, что на территории временно оккупированной Херсонщины, поражен командно-наблюдательный пункт и сосредоточение живой силы агрессора.

Также Силы обороны поразили два склада материально-технических средств: один - в районе Лобаново (ВОТ АР Крым), другой - в районе Можняковки на временно оккупированной Луганщине.

Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Удары по объектам врага

Напомним, 18 февраля Силы обороны поразили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-300ВМ, пункты управления дронами и сосредоточение сил и средств врага.

В ночь на 17 февраля ВСУ нанесли удар по российскому вертолету Ка-27 на территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, они поразили несколько пунктов управления дронами врага.

Также Силы обороны нанесли удары по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае и ряду логистических и военных объектов россиян на оккупированных территориях.

