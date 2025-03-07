Поврежден газопровод и дома: последствия атаки РФ по Полтавской области

В ночь на 7 марта российские оккупанты атаковали Миргородский район Полтавской области. Обломки вражеской цели повредили газопровод, дома, также есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Полтавской ОВА.

"Ночью враг атаковал Полтавскую область. В Миргородском районе обломки вражеской цели упали на частный жилой дом. К сожалению, 2 человека травмированы, среди них ребенок. Они госпитализированы и получают необходимую помощь", - проинформировали в ОВА. Фото: последствия атаки РФ в Полтавской области (t.me/poltavskaOVA) Однако, кроме вышеуказанных последствий, пострадали также два жилых дома и бытовой газопровод. "Количество отключенных абонентов устанавливается", - говорится в сообщении.