ua en ru
Пт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Поврежден газопровод и дома: последствия атаки РФ по Полтавской области

Пятница 07 марта 2025 07:51
UA EN RU
Поврежден газопровод и дома: последствия атаки РФ по Полтавской области Фото: количество отключенных абонентов сейчас устанавливается (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 7 марта российские оккупанты атаковали Миргородский район Полтавской области. Обломки вражеской цели повредили газопровод, дома, также есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Полтавской ОВА.

"Ночью враг атаковал Полтавскую область. В Миргородском районе обломки вражеской цели упали на частный жилой дом. К сожалению, 2 человека травмированы, среди них ребенок. Они госпитализированы и получают необходимую помощь", - проинформировали в ОВА.

Поврежден газопровод и дома: последствия атаки РФ по Полтавской области

Фото: последствия атаки РФ в Полтавской области (t.me/poltavskaOVA)

Однако, кроме вышеуказанных последствий, пострадали также два жилых дома и бытовой газопровод.

"Количество отключенных абонентов устанавливается", - говорится в сообщении.

Напомним, что этой ночью россияне осуществили массированный обстрел по Украине. Враг использовал дроны, запускал ракеты из акватории Черного моря, и даже поднимал в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, ракеты которых, судя по всему, обстреливали Украину утром.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Под ударом предприятие, поврежден жилой дом: что известно о последствиях атаки на Харьков
Под ударом предприятие, поврежден жилой дом: что известно о последствиях атаки на Харьков
DAILY
Юрий Федоренко, полк "Ахиллес": Войско выигрывает битву, а войну всегда выигрывает народ
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Юрий Федоренко, полк "Ахиллес": Войско выигрывает битву, а войну всегда выигрывает народ