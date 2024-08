Под поверхностью Марса находятся океаны животворной жидкой воды, - исследование

Посадочный аппарат, находящийся на Красной планете с 2018 года, измерял сейсмические данные в течение четырех лет, исследуя, как землетрясения двигали землю, и определяя, какие материалы или вещества находились под поверхностью.

Основываясь на этих данных, исследователи обнаружили, что жидкая вода, скорее всего, находится глубоко под посадочным модулем. Вода считается необходимой для жизни, а геологические исследования показывают, что более 3 миллиардов лет назад на поверхности планеты были озера, реки и океаны.

"На Земле мы знаем, что там, где достаточно влажно и достаточно источников энергии, микробная жизнь существует очень глубоко под поверхностью Земли. Составляющие для жизни, как мы ее знаем, существуют в недрах Марса, если эти интерпретации правильные", — сказал один из авторов исследования Васан Райт из Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Исследование показало, что большие резервуары жидкой воды в трещинах от 11,5 км до 20 км под поверхностью лучше всего объясняют измерения InSight.

В нем отмечается, что прогнозируемый объем жидкой воды под поверхностью "больше объема воды, который, как предполагается, заполнял гипотетически древние марсианские океаны".

"На Земле грунтовые воды проникли с поверхности глубоко под землю. Мы ожидаем, что этот процесс также происходил на Марсе, когда верхняя кора была теплее, чем сегодня", - сказал Райт.

Нет способа непосредственно исследовать воду так глубоко под поверхностью Марса, но авторы говорят, что результаты "имеют последствия для понимания водного цикла Марса, определения судьбы прошлых поверхностных вод, поиска прошлой или существующей жизни и оценки использования ресурсов на месте для будущих миссий".

Исследование было опубликовано 12 августа в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.