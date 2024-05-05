Ученые сделали громкое заявление о жизни на Марсе: новое исследование

Поиски жизни на Марсе продолжаются уже не одно десятилетие. Известно, что когда-то на планете была вода, поэтому и вероятность возникновения там разнообразных организмов не так уж мала. Но мнение ученых резко изменилось после получения данных нового исследования.

О том, какая вероятность найти жизнь на Марсе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео канала заведующего лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Ивана Крячко "Все про всесвіт" в You Tube .

Была ли жизнь на Марсе

"Сейчас Марс сух и, вероятно, без наличия жизни. Но многочисленные доказательства показывают, что вода текла по Красной планете миллиарды лет назад. Новые исследования показали, что эта вода могла существовать меньше времени, чем считали ученые раньше. Потому что овраги, которые наблюдали на Марсе космические аппараты, и которые считались вырезанными потоками воды, вместо этого могли быть созданы взрывным испарением льда с углекислого газа", - объясняет ученый.

Вода является важным ингредиентом появления и поддержания жизни. Поэтому новые данные могут снизить вероятность найти даже микроскопическую жизнь на Марсе.

"Это влияет на наше представление о воде на Марсе, а также на поиски жизни на планете. Об этом заявила руководитель группы научной группы Открытого университета Милтон-Кинз (Великобритания) Лоннеке Рулофс. Результаты исследования показывают, что вероятность найти жизнь на Марсе теперь меньше, чем считали ученые ранее", - говорит Крячко.

Что показало исследование

Атмосфера Марса состоит на 95% из углекислого газа. Иногда температура на планете падает ниже 120 градусов Цельсия. Этого достаточно, чтобы заморозить углекислый газ. А при замерзании он может прямо превращаться в лед, пропуская промежуточную жидкую фазу.

Подобный процесс мы наблюдаем, когда водяной пар превращается в кристаллы льда, которые инеем покрывают землю.

"С наступлением марсианской весны, когда температура повышается, этот лед может из твердого состояния перейти в газообразный. Газ, выталкивающий осадочные частицы, заставляет вещество течь, как текут селевые потоки на Земле. Эти потоки могут изменить марсианский ландшафт даже при отсутствии воды", - говорит астроном.

Лоннеке Рулофс возле марсианской камеры (фото:uu.nl)

Ранее ученые допускали такую теорию, но при этом руководствовались только данными со спутников. Рулофс с коллегами смоделировали это в лаборатории с помощью марсианской камеры. А затем наблюдали за превращением углекислого газа в лед.

"Они обнаружили, что сублимация льда на углекислый газ может формировать ландшафты марсианских оврагов. А это значит, что жидкая вода была в более далеком прошлом, что уменьшает вероятность появления на Марсе жизни", - отметил Крячко.