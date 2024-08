Під поверхнею Марса містяться океани життєдайної рідкої води, - дослідження

Посадковий апарат, який знаходиться на Червоній планеті з 2018 року, вимірював сейсмічні дані протягом чотирьох років, досліджуючи, як землетруси рухали землю, і визначаючи, які матеріали або речовини були під поверхнею.

Грунтуючись на цих даних, дослідники виявили, що рідка вода, швидше за все, присутня глибоко під посадковим модулем. Вода вважається необхідною для життя, а геологічні дослідження показують, що понад 3 мільярди років тому на поверхні планети були озера, річки та океани.

"На Землі ми знаємо, що там, де досить волого і є достатньо джерел енергії, мікробне життя існує дуже глибоко під поверхнею Землі. Складові для життя, як ми його знаємо, існують у надрах Марса, якщо ці інтерпретації правильні", — сказав один із авторів дослідження Васан Райт з Інституту океанографії Скріппса Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

Дослідження показало, що великі резервуари рідкої води в тріщинах від 11,5 км до 20 км під поверхнею найкраще пояснюють вимірювання InSight.

У ньому зазначається, що прогнозований об’єм рідкої води під поверхнею "більший, ніж об’єм води, який, як передбачається, заповнював гіпотетично стародавні марсіанські океани".

"На Землі ґрунтові води проникли з поверхні глибоко під землю. Ми очікуємо, що цей процес також відбувався на Марсі, коли верхня кора була теплішою, ніж сьогодні", - сказав Райт.

Немає способу безпосередньо дослідити воду так глибоко під поверхнею Марса, але автори кажуть, що результати "мають наслідки для розуміння водного циклу Марса, визначення долі минулих поверхневих вод, пошуку минулого чи існуючого життя та оцінки використання ресурсів на місці для майбутніх місій".

Дослідження було опубліковано 12 серпня в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.