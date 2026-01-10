Враг атакует почти на всех направлениях: Генштаб показал карты боев

За прошедшие сутки, 9 января, на фронте произошло 171 боевое столкновение. Российские оккупанты атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес два ракетных и 28 авиационных ударов, применил 36 ракет и сбросил 92 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3322 обстрела, в том числе 61 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6140 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Маломихайловка Днепропетровской области; Доброполье, Константиновка Донецкой области; Рождественка, Самойловка, Новое Поле, Григорьевское, Юрковка, Юльевка Запорожской области.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 135 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Волчанск и Зеленое.

На Купянском направлении противник совершил семь попыток наступления в районе Степной Новоселовки и в сторону Богуславки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Колодязи, Дробышево и Мирное.

На Славянском направлении Силы обороны остановили наступательное действие захватчиков в районе Платоновки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки отбита атака противника в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополье, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Разино, Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка и в сторону Новопавловки и Филиала.

На Александровском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Поддубное, Сосновка, Вербовое, Вишневое, Рыбное, Егоровка и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 27 вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Варваровка и Зеленое.

На Ореховском направлении враг пытался провести наступление в районе Степного, получил отпор.

На Приднепровском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в районе Антоновского моста - успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.