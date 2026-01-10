ua en ru
Враг атакует почти на всех направлениях: Генштаб показал карты боев

Суббота 10 января 2026 09:00
UA EN RU
Враг атакует почти на всех направлениях: Генштаб показал карты боев Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки, 9 января, на фронте произошло 171 боевое столкновение. Российские оккупанты атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес два ракетных и 28 авиационных ударов, применил 36 ракет и сбросил 92 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3322 обстрела, в том числе 61 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6140 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Маломихайловка Днепропетровской области; Доброполье, Константиновка Донецкой области; Рождественка, Самойловка, Новое Поле, Григорьевское, Юрковка, Юльевка Запорожской области.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 135 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Враг атакует почти на всех направлениях: Генштаб показал карты боев

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Волчанск и Зеленое.

Враг атакует почти на всех направлениях: Генштаб показал карты боев

На Купянском направлении противник совершил семь попыток наступления в районе Степной Новоселовки и в сторону Богуславки и Новой Кругляковки.

Враг атакует почти на всех направлениях: Генштаб показал карты боев

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Колодязи, Дробышево и Мирное.

Враг атакует почти на всех направлениях: Генштаб показал карты боев

На Славянском направлении Силы обороны остановили наступательное действие захватчиков в районе Платоновки.

Враг атакует почти на всех направлениях: Генштаб показал карты боев

На Краматорском направлении за прошедшие сутки отбита атака противника в сторону Ступочек.

Враг атакует почти на всех направлениях: Генштаб показал карты боев

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополье, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки.

Враг атакует почти на всех направлениях: Генштаб показал карты боев

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Разино, Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка и в сторону Новопавловки и Филиала.

Враг атакует почти на всех направлениях: Генштаб показал карты боев

На Александровском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Поддубное, Сосновка, Вербовое, Вишневое, Рыбное, Егоровка и Красногорское.

Враг атакует почти на всех направлениях: Генштаб показал карты боев

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 27 вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Варваровка и Зеленое.

Враг атакует почти на всех направлениях: Генштаб показал карты боев

На Ореховском направлении враг пытался провести наступление в районе Степного, получил отпор.

Враг атакует почти на всех направлениях: Генштаб показал карты боев

На Приднепровском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в районе Антоновского моста - успеха не имел.

Враг атакует почти на всех направлениях: Генштаб показал карты боев

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 217 810 военных.

В частности, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 880 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, 16 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 653 беспилотных летательных аппарата, 18 ракет, 84 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

