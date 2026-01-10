ua en ru
Минус 880 оккупантов, танки и дроны: Генштаб подсчитал потери врага за сутки

Украина, Суббота 10 января 2026 07:30
Минус 880 оккупантов, танки и дроны: Генштаб подсчитал потери врага за сутки Фото: военные ВСУ (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

По состоянию на 10 января потери россиян за сутки составляют 880 человек личного состава. Также Силы обороны уничтожили более 650 вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаба ВСУ в Telegram.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 10 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 217 810 (+880) чел.
  • танков - 11 530 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 882 ед.
  • артиллерийских систем - 35 908 (+16) ед.
  • РСЗО - 1 597 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 269 ед.
  • самолетов - 434 ед.
  • вертолетов - 347 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 103 414 (+653) ед.
  • крылатые ракеты - 4 155 (+18) ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 2 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 73 510 (+84) ед.
  • специальная техника - 4 039 (+2) ед.

Ситуация на фронте

Как сообщал Генштаб ВСУ, в течение суток 9 января Силы обороны Украины отбили 165 атак российских захватчиков. Враг применил ракеты, авиацию, дроны и артиллерию, однако украинские защитники нанесли ему значительные потери.

Горячее всего было традиционно на Покровском направлении, где враг совершил 39 атак в районах Разино, Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Новопавловка и Филиал. Силы обороны уничтожили 85 оккупантов (60 безвозвратно), танк, РСЗО, 68 дронов и другую технику врага.

