Минус 880 оккупантов, танки и дроны: Генштаб подсчитал потери врага за сутки

По состоянию на 10 января потери россиян за сутки составляют 880 человек личного состава. Также Силы обороны уничтожили более 650 вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаба ВСУ в Telegram.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 10 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили: личного состава - около 1 217 810 (+880) чел.

танков - 11 530 (+4) ед.

боевых бронированных машин - 23 882 ед.

артиллерийских систем - 35 908 (+16) ед.

РСЗО - 1 597 (+1) ед.

средства ПВО - 1 269 ед.

самолетов - 434 ед.

вертолетов - 347 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 103 414 (+653) ед.

крылатые ракеты - 4 155 (+18) ед.

корабли/катера - 28 ед.

подводные лодки - 2 ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 73 510 (+84) ед.

специальная техника - 4 039 (+2) ед.