Под Петербургом вспыхнул масштабный пожар после взрыва
Утром 1 сентября в городе Колтуши возле Санкт-Петербурга произошел взрыв. После него начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Astra".
Пожар возле агрофирмы "Выборжец" в Колтушах
В городе Колтуши Ленинградской области вблизи агрофирмы "Избиратель" вспыхнул масштабный пожар. Об этом рассказали местные жители.
По их словам, перед тем, как началось возгорание, был слышен взрыв.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Последствия атаки на порт Усть-Луга
В порту Усть-Луга ликвидировали пожар, возникший ночью в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Напомним, утром 31 августа беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Екатеринбурге , после чего на территории объекта вспыхнули пожары.
Это уже восьмой из десяти крупнейших складов компании в России, вышедший из строя из-за украинских ударов с середины июля.
В тот же день Силы обороны Украины нанесли удар по радиолокационной станции и командно-штабной машине зенитного ракетного комплекса С-400 в Брянской области России.
Украинские защитники также уничтожили узел связи окупантов в Белгородской области и поразили пункт управления вражескими дронами в районе Гуляйполя.
Напомним, 31 августа и в ночь на 1 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов - от временно оккупированного Крыма до тыловых областей России, в том числе по местам хранения, подготовки и пуска ударных дронов во временно оккупированном Донецке.