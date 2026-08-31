ВСУ поразили элементы ПВО, командные пункты и склады в России и Крыму

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам россиян в нескольких областях РФ и на оккупированных территориях. Под огонь попали ПВО, командные пункты и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки и в ночь на 31 августа украинские подразделения успешно атаковали важные цели противника. В Брянской области России под удар попала вражеская радиолокационная станция в Деснянском, а также командно-штабная машина из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" в районе Плоскобукреевки.

Кроме того, Силы обороны уничтожили узел связи подразделения окупантов в Зимовном Белгородской области РФ. На южном направлении, в районе Гуляйполя Запорожской области, украинским защитникам удалось поразить пункт управления вражескими беспилотниками.

Параллельно украинские военные нанесли удары по материально-техническим базам российской армии. В частности, поражены склады материально-технических средств оккупантов в поселке Кир-Байлар на территории временно оккупированного Крыма.

Объекты россиян были атакованы и в Верхнекаменке Луганской области, а также в населенном пункте Попово-Лежачие Курской области РФ. Сейчас украинские военные уточняют окончательную степень нанесенного оккупантам ущерба.