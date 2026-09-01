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В стратегическом порту России Усть-Луга вспыхнул пожар после атаки дронов

06:49 01.09.2026 Вт
2 мин
Через порт проходят огромные объемы нефти и минеральных удобрений
aimg Екатерина Коваль
В стратегическом порту России Усть-Луга вспыхнул пожар после атаки дронов Иллюстративное фото: последствия атаки на порт Усть-Луга (Генеральный штаб ВСУ)
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В порту Усть-Луга в Ленинградской области России после атаки беспилотников зафиксирован пожар и повреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко.

Что известно об атаке

По словам Дрозденко, на месте происшествия работают экстренные службы, а отражение атаки на момент сообщения еще продолжалось. Информация о последствиях и масштабе разрушений уточняется.

Российские власти не уточнили, какой именно объект в районе порта пострадал.

По данным местных властей, всего ночью над Ленинградской областью якобы сбили 37 беспилотников.

Почему этот порт важен для России

Усть-Луга - один из крупнейших морских торговых портов России на Балтийском море, расположенный на побережье Финского залива. Через него проходят огромные объемы стратегического сырья - нефти, нефтепродуктов, угля и минеральных удобрений.

В портовой зоне работают крупные промышленные и перегрузочные комплексы, в частности, объекты компаний "Новатек" и "Еврохим". Из-за стратегического значения для экономики и оборонно-промышленного комплекса России порт уже не раз оказывался под ударами беспилотников.

Порт Усть-Луга уже не в первый раз оказывается под ударами Сил обороны. Еще 14 августа ВСУ поразили объект компании "Новатек" в этом же порту - тогда дроны массированно атаковали Москву и Ленинградскую область, а губернатор региона сообщал о десятках сбитых беспилотников.

Позже стало известно, что Силы обороны поразили порт Усть-Луга - тогда в районе объекта зафиксировали повреждения и пожар.

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