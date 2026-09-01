В стратегическом порту России Усть-Луга вспыхнул пожар после атаки дронов

В порту Усть-Луга в Ленинградской области России после атаки беспилотников зафиксирован пожар и повреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко.

Что известно об атаке

По словам Дрозденко, на месте происшествия работают экстренные службы, а отражение атаки на момент сообщения еще продолжалось. Информация о последствиях и масштабе разрушений уточняется.

Российские власти не уточнили, какой именно объект в районе порта пострадал.

По данным местных властей, всего ночью над Ленинградской областью якобы сбили 37 беспилотников.

Почему этот порт важен для России

Усть-Луга - один из крупнейших морских торговых портов России на Балтийском море, расположенный на побережье Финского залива. Через него проходят огромные объемы стратегического сырья - нефти, нефтепродуктов, угля и минеральных удобрений.

В портовой зоне работают крупные промышленные и перегрузочные комплексы, в частности, объекты компаний "Новатек" и "Еврохим". Из-за стратегического значения для экономики и оборонно-промышленного комплекса России порт уже не раз оказывался под ударами беспилотников.