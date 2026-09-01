Під Петербургом спалахнула масштабна пожежа після вибуху

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Вранці 1 вересня в місті Колтуші, що біля Санкт-Петербургу, стався вибух. Після нього почалась пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Astra".

Пожежа біля агрофірми "Виборжець" у Колтушах У місті Колтуші Ленінградської області поблизу агрофірми "Виборжець" спалахнула масштабна пожежа. Про це розповіли місцеві мешканці. За їхніми словами, перед тим, як почалося займання, було чути вибух. За попередніми даними, постраждалих немає. Наслідки атаки на порт Усть-Луга У порту Усть-Луга ліквідували пожежу, яка виникла вночі внаслідок атаки безпілотників. Про це повідомив губернатор Ленінградської області Росії Олександр Дрозденко. Нагадаємо, вранці 31 серпня безпілотники атакували логістичний центр Wildberries у Єкатеринбурзі, після чого на території об'єкта спалахнули пожежі. Це вже восьмий із десяти найбільших складів компанії в Росії, який вийшов з ладу через українські удари з середини липня.