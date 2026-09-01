ВСУ ударили по базам запуска дронов в Донецке и Крыму
Силы обороны Украины 31 августа и в ночь на 1 сентября нанесли удары по ряду военных объектов россиян – от Крыма до тыловых областей РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Удары по Крыму и Донбасу
В городе Донецке и Гвардейском, что во временно оккупированном Крыму, украинские подразделения поразили места хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников. Именно оттуда оккупанты запускают дроны по территории Украины.
Также в Мирном, в оккупированном Крыму, удалось вывести из строя узел связи противника.
Что поразили в Запорожье и Луганщине
В Родах Запорожской области под удар попал командно-наблюдательный пункт окупантов. Это один из объектов, откуда россияне координируют действия своих подразделений в этом направлении.
В Верхнекаменке Луганской области украинские защитники поразили район, где враг сосредоточил военную технику.
Досталось и тыловым регионам РФ. В Борисовке Белгородской области уничтожен состав горюче-смазочных материалов, который оккупанты использовали для обеспечения техники.
Степень нанесенного врагу ущерба пока уточняется.
Отдельно в Генштабе сообщили о подтверждении результатов предварительного удара. По данным анализа, 30 августа украинские подразделения поразили пусковую установку и место хранения БПЛА.
Оба объекта находились в районе Цимбуловой в Орловской области России.
Накануне, 31 августа, Силы обороны Украины уже наносили удары по радиолокационной станции и командно-штабной машине зенитного ракетного комплекса С-400 в Брянской области России.
Тогда же украинские защитники уничтожили узел связи окупантов в Белгородской области и поразили пункт управления вражескими дронами в районе Гуляйполя.
Между тем, утром того же дня беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Екатеринбурге, после чего на территории объекта возникли пожары.
Это уже восьмой из десяти крупнейших складов компании в России, вышедший из строя с середины июля из-за украинских ударов.