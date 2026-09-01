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ВСУ ударили по базам запуска дронов в Донецке и Крыму

11:13 01.09.2026 Вт
2 мин
Поражены командный пункт, составы и другие важные цели РФ
aimg Елена Чупровская
ВСУ ударили по базам запуска дронов в Донецке и Крыму
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Силы обороны Украины 31 августа и в ночь на 1 сентября нанесли удары по ряду военных объектов россиян – от Крыма до тыловых областей РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Удары по Крыму и Донбасу

В городе Донецке и Гвардейском, что во временно оккупированном Крыму, украинские подразделения поразили места хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников. Именно оттуда оккупанты запускают дроны по территории Украины.

Также в Мирном, в оккупированном Крыму, удалось вывести из строя узел связи противника.

Что поразили в Запорожье и Луганщине

В Родах Запорожской области под удар попал командно-наблюдательный пункт окупантов. Это один из объектов, откуда россияне координируют действия своих подразделений в этом направлении.

В Верхнекаменке Луганской области украинские защитники поразили район, где враг сосредоточил военную технику.

Досталось и тыловым регионам РФ. В Борисовке Белгородской области уничтожен состав горюче-смазочных материалов, который оккупанты использовали для обеспечения техники.

Степень нанесенного врагу ущерба пока уточняется.

Отдельно в Генштабе сообщили о подтверждении результатов предварительного удара. По данным анализа, 30 августа украинские подразделения поразили пусковую установку и место хранения БПЛА.

Оба объекта находились в районе Цимбуловой в Орловской области России.

Накануне, 31 августа, Силы обороны Украины уже наносили удары по радиолокационной станции и командно-штабной машине зенитного ракетного комплекса С-400 в Брянской области России.

Тогда же украинские защитники уничтожили узел связи окупантов в Белгородской области и поразили пункт управления вражескими дронами в районе Гуляйполя.

Между тем, утром того же дня беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Екатеринбурге, после чего на территории объекта возникли пожары.

Это уже восьмой из десяти крупнейших складов компании в России, вышедший из строя с середины июля из-за украинских ударов.

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