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Дроны атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге

10:41 31.08.2026 Пн
2 мин
В сети уже публикованы видео с места пожара и кадры падения беспилотника
aimg Анастасия Никончук
Дроны атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге Иллюстративное фото: МЧС (facebook.com MchsRussia)
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В Екатеринбурге утром 31 августа беспилотники атаковали логистический центр Wildberries. После падения дронов и их обломков на территории объекта возникли возгорания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала Exilenova+.

Дрон упал рядом со складом

Утром в Екатеринбурге была объявлена тревога из-за угрозы атаки беспилотников. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, дроны и их обломки достигли жилых домов и логистического центра.

На территории объекта возникли пожары. Экстренные службы работают на месте, продолжается эвакуация. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Впоследствии в сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что один из беспилотников упал всего в нескольких метрах от склада Wildberries.

Что известно об атаке

Российские власти заявили о попадании беспилотников и их обломков сразу по нескольким объектам в Екатеринбурге. При этом обстоятельства произошедшего и масштабы повреждений уточняются.

Атака произошла на фоне объявления в городе тревоги из-за беспилотников, которая началась около 07:00. На месте продолжают работать экстренные службы.

Атаки хабов Wildberries

С середины июля украинские удары привели к остановке работы восьми из десяти крупнейших логистических объектов Wildberries в России. Очередной такой случай произошел в ночь на 26 августа, когда под удар попал склад компании в Тамбовской области.

После атаки логистический центр прекратил работу, а, по данным местных властей, комплекс полностью или почти полностью выгорел. Таким образом, он стал восьмым крупным объектом Wildberries в РФ, который оказался выведен из строя с середины июля.

Напоминаем, что акции российского государственного банка ВТБ опустились до рекордно низкого уровня – 49,86 рубля за акцию, впервые оказавшись ниже номинальной стоимости. Снижение произошло на фоне атак украинских дронов на логистическую инфраструктуру Wildberries и Ozon, с которыми банк имеет тесные финансовые связи.

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