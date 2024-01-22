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Под Александрией утонули двое детей: один мальчик погиб, поиски продолжаются

Украина, Понедельник 22 января 2024 12:40
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Под Александрией утонули двое детей: один мальчик погиб, поиски продолжаются Фото: под Александрией утонули двое детей: один мальчик погиб, поиски продолжаются (facebook.com/MNSKirovograd)
Автор: Наталия Гурковская

В Кировоградской области с 20 января ищут ребенка, утонувшего на реке Ингулец под Александрией. Тело еще одного 8-летнего мальчика уже обнаружили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Кировоградской области.

"20 января в 15:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение от озабоченной жительницы с. Александровка Петровской СТГ Александрийского района о том, что она видела двоих детей, которые находились на льду реки Ингулец", - рассказали в ГСЧС Украины.

После этого, по словам женщины, через некоторое время оба ребенка исчезли. На место происшествия было направлено отделение спасателей 32 пожарно-спасательной части пгт Петрово.

21 января на место происшествия направлено водолазно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области.

"В 09:29 тело мальчика 2015 г. р. было изъято из водоема. Поиски второго ребенка продолжаются. Причину и обстоятельства гибели ребенка устанавливают специалисты", - добавляют спасатели.

Напомним, в начале 2023 года в Белогородке в Киевской области произошла трагедия. 11-летний мальчик провалился под лед и погиб.

Кроме того, сообщалось, что ранее 51-летний житель села в Киевской области утонул подо льдом на реке, спасая собственную собаку.

Напомним, в Нововолынске трое школьников провалились под лед и более получаса провели в ледяной воде. Двоих детей удалось спасти, и медики 4 часа боролись за их жизнь в реанимации.

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