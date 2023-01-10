В Киевской области мужчина спас собаку ценой собственной жизни (фото)

51-летний житель деревни в Киевской области утонул под льдом на реке, спасая собственную собаку. Четвероногий провалился в воду во время прогулки.

Об этом сообщают на странице полиции Киевской области в Facebook .

Что известно о трагедии

"На днях в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что в деревне Низшая Дубечня Пирновской общины, односельчанин пошел гулять с собаками, однако одно из животных вернулись домой мокрая без владельца. На берегу пруда была обнаружена верхняя одежда и другая собака", - говорится в сообщении.

На месте трагедии нашли куртку и другую собаку, привязанную к дереву (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

На месте трагедии спасатели обнаружили тело владельца животных без признаков жизни. Предварительная версия полицейских свидетельствует, что мужчина снял верхнюю одежду и пошел спасать провалившегося пса.

Потерпевший смог вытащить собаку, но сам провалился и, вероятно, выбраться на поверхность уже не смог.

Спасатели призвали украинцев не выходить на лед, если он слишком тонкий и крайне осторожный на воде.

Что делать, если вы провалились под лед

Алгоритм действий, который может спасти вам жизнь:

Широко раскиньте руки по кромкам ледяной бреши, и избегайте погружения с головой.

Старайтесь не обламывать кромку льда, без резких движений выбирайтесь на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги.

Выбравшись из ледяной бреши, откатитесь, а затем ползите в ту сторону, откуда вы пришли и где крепость льда, таким образом, проверена. Несмотря на то, что сырость и холод толкают вас побежать и согреться, будьте осторожны до самого берега.

Если вы стали свидетелем того, как провалился другой человек, немедленно вызовите спасателей.

Подложите под себя что-нибудь, что увеличит площадь опоры и ползите на них. Приближайтесь к проруби только ползком, широко разбрасывая при этом руки.

Ремни, шарфы, доска, шест, санки или лыжи помогут спасти человека. Бросать связанные ремни, шарфы или доски следует за 3-4 метра.