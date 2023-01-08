Настоящее Рождественское чудо: на Волыни медики спасли детей, которые провалились под лед

В Нововолынске трое школьников провалились под лед и более получаса провели в ледяной воде. Двоих детей удалось спасти, и медики 4 часа боролись за их жизнь в реанимации.

Как дети оказались на льду

Крики о помощи услышали прохожие и сразу позвонили в службу спасения. В тот день поиграть на льду на местном карьере решило трое детей: старшему 15 и двое мальчиков помладше, 10 и 11 лет. Они провели в ледяной воде более 30 минут.

Добраться до детей спасателям было сложно, последний отрезок им пришлось плыть. У спасателя Юрия на руках порезы, так как ему пришлось плыть по карьеру и голыми руками ломать лед. Кроме того, ему льдом выбило передние зубы.

"Надо было еще пробиваться 5-7 метров, а уже ребенок начал уходить под воду", - добавил спасатель по имени Игорь.

Вытащить из ледяной воды удалось всех троих. Старший, 15-летний мальчик, уже был без признаков жизни. К сожалению, спасти ребенка уже не удалось. Младших в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Врачи сражались за жизнь детей 4 часа

В больницу детей привезли с температурой тела 22 градуса. Шансы на выживание у мальчиков были минимальные. Но врачи не сдавались и 4 часа делали непрямой массаж сердца обоим.

"У нас было две команды медицинского персонала, которые оказывали помощь каждому ребенку, и мы постоянно менялись. Времени на эмоции не было. Самое главное было все делать быстро, правильно", - рассказал врачи.

Медики отмечают, что ранее такой продолжительной реанимации в этой больнице не проводили. Рук не хватало и для спасения мальчиков привлекли работников из других отделений.

"Грели растворы, набирали в варежки горячую воду, бутылки, мочили постель горячей водой, чтобы греть", - рассказала одна из медсестер.

И чудо произошло - через 4 часа оба мальчика задышали самостоятельно.

"В руки моих врачей вселились какие-то ангелы и они дали возможность этим двум деткам выжить", - считает директор больницы Олег Шипелик.

Что сейчас со спасенными детьми

У кроватей сыновей сейчас сидит мама. В тот день она была на работе - в той самой больнице, куда привезли мальчиков, женщина работает санитаркой. Когда она уходила на смену, мальчиков оставила под присмотром старшей сестры.

Когда ей сообщили, что оба сына в реанимации и находятся на грани жизни и смерти, она сначала не поверила.

"Они сказали старшей сестре, что идут к брату играть в игру. А как они оказались на том карьере, я не знаю", - признается женщина.

Четыре часа, пока врачи боролись за жизнь детей, ей показались вечностью. Она верила в чудо и врачей, которым очень благодарна, что они не опустили руки и боролись за их жизнь до конца.

О том, что их старший друг погиб, мальчики еще не знают. Теперь у них есть еще один день рождения - один на двоих. Своих спасителей они называют ангелами.

"Как я проснулся в скорой, то все вокруг меня были. Я это помню", - рассказал один из мальчиков.

Сейчас дети уже начали поправляться и обещают, что на лед больше ни ногой. Врачи говорят, что после такого сильного переохлаждения их ждет длительный процесс лечения. Но то, что их удалось спасти - называют настоящим рождественским чудом.