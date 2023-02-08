Начали искать только через 3 часа. В Киевской области погиб ребенок
В Белогородке Киевской области произошла трагедия. 11-летний мальчик провалился под лед и погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.
"Страшная трагедия в Белогородке. 11-летний Виталик провалился под лед и погиб", - рассказал он.
По словам главы полиции области, вчера мальчик ушел из дома в 15:30 и только через три часа родители обнаружили, что ребенок исчез.
"Тело ученика третьего класса нашли под льдом местного водоема", - добавил Небытов.
Как сообщалось, 51-летний житель села в Киевской области утонул под льдом на реке, спасая собственную собаку. Четвероногий провалился в воду во время прогулки.
Напомним, в Нововолынске трое школьников провалились под лед и более получаса провели в ледяной воде. Двоих детей удалось спасти, и медики 4 часа боролись за их жизнь в реанимации.
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