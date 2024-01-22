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Під Олександрією потонули двоє дітей: один хлопчик загинув, пошуки продовжуються

Україна, Понеділок 22 січня 2024 12:40
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Під Олександрією потонули двоє дітей: один хлопчик загинув, пошуки продовжуються Фото: під Олександрією потонули двоє дітей: один хлопчик загинув, пошуки продовжуються (facebook.com/MNSKirovograd)
Автор: Наталія Гурковська

У Кіровоградській області з 20 січня шукають дитину, яка потонула на річці Інгулець під Александрією. Тіло ще одного 8-річного хлопчика вже знайшли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Кіровоградській області.

"20 січня о 15:20 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення від стурбованої жительки с. Олександрівка Петрівської СТГ Олександрійського району про те, що вона бачила двох дітей, які знаходились на кризі річки Інгулець", - розповіли у ДСНС України.

Після цього, зі слів жінки, через деякий час обоє дітей зникли. На місце події було направлено відділення рятувальників 32-ої пожежно-рятувальної частини смт Петрове.

21 січня на місце події було направлено водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.

"О 09:29 тіло хлопчика 2015 р. н. було вилучено з водойми. Пошуки другої дитини тривають. Причину та обставини загибелі дитини встановлюють фахівці", - додають рятувальники.

Нагадаємо, на початку 2023 року у Білогородці Київської області сталася трагедія. 11-річний хлопчик провалився під лід та загинув.

Крім того, повідомлялося, що раніше 51-річний житель села в Київській області потонув під льодом на річці, рятуючи власного собаку.

Нагадаємо, в Нововолинську троє школярів провалилися під лід і більше півгодини провели у крижаній воді. Двох дітей вдалося врятувати, і медики 4 години виборювали їхнє життя в реанімації.

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