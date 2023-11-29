Под оккупированным Токмаком прогремели громкие взрывы

В пригороде временно оккупированного Токмака Запорожской области сегодня, 29 ноября, вечером прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram .

"Токмак принимает вечерние поздравления. Жители сообщают о громких взрывах в пригороде", - написал городской глава.

Детали инцидента пока неизвестны.

Стоит заметить, что Токмак находится примерно в 20 километрах от линии фронта.

Взрывы в Токмаке

Напомним, взрывы во временно оккупированном Токмаке раздаются регулярно.

Украинские военные обычно не раскрывают их деталей.

Последний раз взрывы в Токмаке слышали несколько дней назад. В городе в результате инцидента исчезал свет.

При этом ситуация на Запорожском направлении остается сложной. Недавно стало известно, что украинские защитники смогли продвинуться в сторону Новофедоровки.