Під окупованим Токмаком пролунали гучні вибухи

У передмісті тимчасово окупованого Токмака Запорізької області сьогодні, 29 листопада, увечері пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram .

"Токмак приймає вечірні привітання. Мешканці повідомляють про гучні вибухи у передмісті", - написав міський голова.

Деталі інциденту наразі невідомі.

Варто зауважити, що Токмак знаходиться приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту.

Вибухи у Токмаку

Нагадаємо, вибухи у тимчасово окупованому Токмаку лунають регулярно.

Українські військові зазвичай не розкривають їхніх деталей.

Востаннє вибухи в Токмаку чули кілька днів тому. У місті внаслідок інциденту зникало світло.

При цьому ситуація на Запорізькому напрямі залишається складною. Нещодавно стало відомо, що українські захисники змогли просунутися у бік Новофедорівки.