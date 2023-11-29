ua en ru
Ср, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під окупованим Токмаком пролунали гучні вибухи

Токмак, Середа 29 листопада 2023 21:58
UA EN RU
Під окупованим Токмаком пролунали гучні вибухи Фото: під окупованим Токмаком пролунали гучні вибухи (zoda.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У передмісті тимчасово окупованого Токмака Запорізької області сьогодні, 29 листопада, увечері пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"Токмак приймає вечірні привітання. Мешканці повідомляють про гучні вибухи у передмісті", - написав міський голова.

Деталі інциденту наразі невідомі.

Варто зауважити, що Токмак знаходиться приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту.

Вибухи у Токмаку

Нагадаємо, вибухи у тимчасово окупованому Токмаку лунають регулярно.

Українські військові зазвичай не розкривають їхніх деталей.

Востаннє вибухи в Токмаку чули кілька днів тому. У місті внаслідок інциденту зникало світло.

При цьому ситуація на Запорізькому напрямі залишається складною. Нещодавно стало відомо, що українські захисники змогли просунутися у бік Новофедорівки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи Запорожская область Війна Росії проти України
NEWS
Без сумнівів у підтримці. Про що Україна та НАТО говорили у Брюсселі: підсумки
Без сумнівів у підтримці. Про що Україна та НАТО говорили у Брюсселі: підсумки
DAILY
Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно