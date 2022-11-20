Под оккупированным Мелитополем прогремели мощные взрывы

В воскресенье, 20 ноября, вечером под временно оккупированным Мелитополем прозвучало несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram .

Федоров добавил, что более детальные подробности происшествия все еще уточняют.

По его словам, взрывы раздались в районе поселка Веселое вблизи железнодорожной станции.

Напомним, ранее стало известно, что в Мелитополе 15 ноября подорвали пособника российских оккупантов Дмитрия Трухина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что во временно оккупированном селе Мироновка Мелитопольского района Запорожской области сожгли дом культуры вместе с российским флагом.

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