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Громкое завершение карьеры. В Мелитополе подорвали еще одного коллаборанта

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Мелитополь, Вторник 15 ноября 2022 11:02
Громкое завершение карьеры. В Мелитополе подорвали еще одного коллаборанта Фото: в Мелитополе подорвали еще одного коллаборанта (ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Елизавета Драбкина

В Мелитополе 15 ноября подорвали пособника российских оккупантов Дмитрия Трухина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Взрыв в Мелитополе - громкое завершение карьеры пособника оккупантов Дмитрия Трухина, прямо у подъезда дома. В тяжелом состоянии коллаборант доставлен в больницу", - написал он.

Федоров отметил, что за свою "профессиональную" жизнь Трухин накопил весомый послужной список:

  • Трухин - давний поклонник гауляйтеров Мелитополя Евгения Балицкого и Галины Данильченко. Он являлся депутатом Мелитопольского городского совета 3-х созывов, в том числе от компартии и ОПЗЖ. Также участвовал в незаконных "подвальных" сессиях горсовета.
  • При прежней власти Трухин был директором КП "Коммунальная собственность". Успел разворовать коммунальное имущество, поэтому с приходом Федорова был изгнан с должности.
  • С начала полномасштабного вторжения РФ стал близким приспешником гауляйтеров и оккупантов. Вернулся в КП "Коммунальная собственность" и курировал незаконное распределение земли и имущества. Помогал в сборе денег для финансирования псевдореферендума россиян.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Мелитополе прогремел взрыв в районе, где дислоцировались россияне.

Кроме того, на выходных в Мелитополе подорвали так называемого "заместителя министра по спорту региона". Взрыв раздался в подъезде дома, где жил коллаборант.

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