Під окупованим Мелітополем пролунали потужні вибухи

У неділю, 20 листопада, увечері під тимчасово окупованим Мелітополем пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram .

Федоров додав, що більш детальні подробиці події все ще уточнюють.

За його словами, вибухи пролунали в районі селища Веселе поблизу залізничної станції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Мелітополі 15 листопада підірвали посібника російських окупантів Дмитра Трухіна. Він перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому селі Миронівка Мелітопольського району Запорізької області спалили будинок культури разом із російським прапором.

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