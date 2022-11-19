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Хотели избавиться от российского флага. Под Мелитополем сожгли дом культуры

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Киев, Суббота 19 ноября 2022 22:56
Хотели избавиться от российского флага. Под Мелитополем сожгли дом культуры Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news.zp)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном селе Мироновка Мелитопольского района Запорожской области сожгли дом культуры, и его даже не пытались тушить.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Жители Мелитопольщины даже на девятом месяце оккупации ярко показывают сопротивление чему-либо российскому. В селе Мироновка Мелитопольского района кто-то настолько хотел избавиться от ненавистного русского триколора на местном доме культуры, что пришлось пожертвовать целым зданием", - отметил Федоров.

По его словам, дом культуры никто даже не пытался тушить. Ведь люди, которые выживают в оккупации, хотят увидеть "русский мир" только в пламени.

Ранее сообщалось, что в Генштабе подтвердили уничтожение штаба российских оккупантов в Мелитополе. Враг потерял много живой силы и технику.

Также мы писали, что в Мелитополе 15 ноября подорвали пособника российских оккупантов Дмитрия Трухина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

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