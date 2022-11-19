Хотели избавиться от российского флага. Под Мелитополем сожгли дом культуры

Во временно оккупированном селе Мироновка Мелитопольского района Запорожской области сожгли дом культуры, и его даже не пытались тушить.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Жители Мелитопольщины даже на девятом месяце оккупации ярко показывают сопротивление чему-либо российскому. В селе Мироновка Мелитопольского района кто-то настолько хотел избавиться от ненавистного русского триколора на местном доме культуры, что пришлось пожертвовать целым зданием", - отметил Федоров.

По его словам, дом культуры никто даже не пытался тушить. Ведь люди, которые выживают в оккупации, хотят увидеть "русский мир" только в пламени.