Под оккупированным Джанкоем прогремел громкий взрыв

Во временно оккупированном Крыму под Джанкоем местные жители сегодня, 13 февраля, услышали громкий взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Крымский ветер ".

По информации канала, один взрыв слышали в Джанкойском районе.

Более детальный подробностей инцидента пока нет.

Взрывы в Крыму

Напомним, во временно оккупированном Крыму все чаще гремят взрывы. В большинстве случаев они связаны с ударами украинских защитников по российским оккупантам и их военной технике.

В частности, 31 января взрывы гремели в районе аэродрома "Бельбек" в Севастополе. Позже стало известно, что украинские защитники нанесли по объекту ракетный удар.

На следующий день, 1 февраля, российские СМИ писали об ударе по пункту связи на аэродроме "Бельбек".

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат позже уточнил, что во время атаки были поражены по меньшей мере три вражеских самолета.

Более детально об ударе ВСУ по аэродрому "Бельбек" - в материале РБК-Украина.