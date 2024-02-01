Атака на Бельбек. Что известно об ударе и какие могут быть последствия для РФ в Крыму

Накануне ракеты атаковали аэродром Бельбек в оккупированном Крыму. В сети появились соответствующие видео и фото, украинская сторона подтвердила удар, но пока не говорит о конкретных целях.

Подробнее о том, что случилось на вражеской авиабазе, что могло попасть под удар и какие это будет иметь последствия, - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: данные Telegram-канала "Крымский ветер", заявления "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, минобороны РФ, командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, военных спикеров Юрия Игната и Натальи Гуменюк, wikipedia, комментарии эксперта Александра Мусиенко.

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Взрывы и пожары. Что произошло на аэродроме Бальбек

Серия взрывов в Крыму прогремела во второй половине дня 31 января. Сначала около 15:50 было громко в районе Севастополя, Сак, Гвардейского и Феодосии. Оккупанты объявляли воздушную тревогу, работала ПВО и поднималась авиация. Спустя час прогремели повторные взрывы в Севастополе, Сакском районе, а в сети появились кадры с дымом над поселком Гвардейское. Позже снова сообщалось о взрывах в северной части Севастополе и в Щелкино на Керченском полуострове.

Тогда же стало известно о пожаре в районе аэродрома Бельбек. Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал видео, на котором видно, как ракета поражает, вероятно, один из объектов.

А сегодня появилось фото горящей российской техники после "бавовны".

Фото: горящая российская техника на аэродроме Бельбек (t.me/Crimeanwind)

Так называемый "губернатор" Михаил Развожаев сообщил об отражении массированной атаки на Севастополь. По предварительным данным, якобы сбили шесть ракет. Обломки упали в частном секторе в районе улицы Федоровской, а также повредили 12 зданий в садовом товариществе "Усть-Бельбек".

Мониторинговая группа "Крымского ветра" отметила, что эти дачи находятся в 250-350 метрах от предполагаемого места взрыва в радиолокационном городке на аэродроме Бельбек.

Фото: вероятно, ракеты ударили по радиолокационному городку (t.me/Crimeanwind)

Несмотря на факты очевидного попадания, российское минобороны отчиталось о 100%-м результате работы по воздушным целям. В отчете говорится, что украинская сторона якобы запустила 20 управляемых авиационных ракет. Средства ПВО сбили 17 из них над Черным морем и еще три над самим полуостровом. Также ведомство заявило, что "повреждений авиационной техники нет".

Вечером командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук намекнул на то, что за ударом может стоять украинская авиация.

"А вы знали, что в составе Воздушных сил ВСУ есть 204 Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, ее штатное место базирования - аэродром Бельбек! Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А сейчас спасибо всем, кто приобщился к очищению Крыма от российского присутствия", - написал он в своем Telegram.

Сегодня утром спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк прокомментировала взрывы.

"Собственно, оккупанты уже и сами признали, что пять ракет нашли убежище на территории временно оккупированного Крыма. Даже обозначили места, где это произошло. И признали, в том числе, что не успели рассредоточить летный состав. В частности, самолеты, поврежденные в самом Бельбеке. Ну и, конечно, подтверждение от командующего Воздушных сил о том, что Крым - это Украина, и мы возвращаем свое" отметила она в эфире телемарафона.

Чем могли ударить и какие были цели

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) обратили внимание на заявление одного из "Z-военкоров" о том, что украинские силы в ходе ударов применили якобы крылатые ракеты Storm Shadow. До этого Украина атаковала аэродром Саки к северу от Севастополя в начале января 2024 года.

Применение авиационных ракет подтвердил Юрий Игнат.

"Российского присутствия становится меньше в Крыму. Это происходит уже далеко не в первый раз. Наши пилоты тактической авиации очищают Крым от россиян крылатыми ракетами, которые предоставили партнеры. И вчера был один из таких случаев, аэродром Бельбек, в частности", - добавил он.

Со ссылкой на источники, "Крымский ветер" пишет, что от взрывной волны после удара по аэродрому откололась часть обрыва рядом со взлетной полосой. Уничтожена радиолокационная станция (РЛС), были попадания по автопарку. Выводы подтвердили международные OSINT-исследователи. Согласно их данным, прилетело по радиолокационному городку.

Фото: данные международных OSINT-исследователей (t.me/Crimeanwind)

Источники российского издания ASTRA подтверждают попадание неустановленной ракеты по территории аэродрома. В частности, был атакован пункт связи воинской части 80159, которая относится к Бельбеку. В результате атаки пункт связи загорелся.

Анонимный Telegram-канал "Кремлевская табакерка" сообщил о потере двух самолетов Су-27, одного Су-30 и 12 погибших, в том числе пилотов, в Бельбеке. Якобы всего было запущено 24 ракеты, пять из которых не удалось сбить. Часть самолетов не успели поднять после сигнала о ракетной угрозе. Возле Гвардейского ракеты якобы попали в тренировочный лагерь спецназа. Погибли 9 элитных бойцов и повреждена техника. Канал отмечает, что информация поступила сразу от нескольких источников, но на официальном уровне решили не афишировать трагедию.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил поражение объектов на аэродроме, но без деталей.

"Есть разная информация, даже из российских источников. Но все же нужно дождаться и спутниковых снимков, и подтверждения нашей разведки, какие именно объекты были поражены, какие последствия там есть. Ну, и хочется, чтобы больше авиационной техники было выведено из строя", - отметил он.

Аналитики DefenseExpress пишут, что Бельбек не впервые подвергся атаке. На нем базируется один из истребительных авиаполков РФ и другие подразделения тактической авиации. И если исходить из того, что удары наносились Storm Shadow/SCALP, то скорее всего целью был командный пункт самой авиабазы, который является первоочередной целью для такой ракеты на аэродромах. И результаты OSINT-геолокации тоже говорят об этом.

Фото: геолокация места одного из ударов по аэродрому Бельбек (t.me/DniproOsintNew)

Однако с учетом того, что обычно запускается несколько ракет, целей могло быть больше. И вполне вероятно, что были поражены углубленный пункт связи или радиолокационные станции. На аэродроме Бельбек российские военные держат РЛС типа "Небо". Информация о повреждении самолетов выглядит пока сомнительной. В конце концов, есть информация о том, что откололась часть обрыва рядом со взлетной полосой, что указывает на подземные взрывы, пишет DefenceExpress.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко тоже считает, что целей могло быть несколько.

"Я думаю, целью был командный пункт. Так же целями могли быть склады с ракетами и управляемые авиабомбами, вооружение и, конечно, самолеты. Авиацию можно поражать, особенно ту, которая находится на дежурстве, готовится к вылету. Они, как правило, заправлены, и, соответственно, при попадании это может вызвать серьезный пожар на аэродроме. С этой точки зрения можно применять и Storm Shadow", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Хотя глобальной целью, скорее всего, было поражение командного пункта и выведение из строя непосредственно аэродрома, чтобы лишить россиян возможности использовать Бельбек.

"Как минимум в течение определенного периода времени они не смогут использовать его по назначению. Но я также осознаю, что они будут его восстанавливать. И пока не наблюдается того, что они отказываются от Бельбека, передислоцируют авиацию и будут действовать с других аэродромов. Это покажет время, пока рано делать выводы", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, в ближайшее время россияне сократят количество вылетов.

"На какой промежуток времени, будет зависеть от того, как быстро они смогут восстановиться. И второе - дадим ли мы им это сделать. То есть, как быстро наши силы смогут повторить удар. Выведение аэродрома из строя может быть вопросом не одной, не двух атак, а больше. Но мне кажется, что цели понятны и украинские силы продолжат по ним бить", - добавил Мусиенко.

Что известно об аэродроме Бальбек и почему это важная цель

Бельбек - авиабаза воздушно-космических сил РФ, до оккупации Крыма в 2014 году был международным аэропортом, который обслуживал Севастополь и другие города Крыма. После оккупации закрыт для гражданской авиации.

Название произошло от реки Бельбек на юго-западе полуострова. Аэродром расположен на берегу Черного моря, на территории Нахимовского района Севастополя, на северной стороне города, примыкает вплотную к микрорайону Любимовка.

Фото: российская авиация на захваченном аэродроме Бельбек (mil.ru)

Начал действовать в июне 1941 года, после вторжения немецких войск на нем размещался истребительный авиаполк. После Второй мировой войны получил бетонную взлетно-посадочную полосу, но оставался военным аэродромом. Во второй половине 1980-х полосу значительно улучшили. Украинские власти начали гражданские перевозки с июля 2002 года, затем аэропорт получил лицензию на международные рейсы.

До оккупации Крыма на нем размещалась авиация 204-й бригады Воздушных сил Украины. Бельбек был захвачен россиянами 28 февраля 2014 года, весной большую часть самолетов передали Украине, а бригада передислоцировалась в Николаев. В апреле передача была приостановлена, на аэродроме остались 7 украинских МиГ-29, 2 МиГ-29УБ и 3 L-39M1.

Россияне разместили на нем 38-й истребительный авиационный полк. В его составе две эскадрильи с самолетами Су-27СМ, Су-30м2, Су-27П и Су-27УБ. По данным на ноябрь 2018 года, на Бельбеке дислоцировались 24 истребителя. Согласно российским источникам, сейчас там располагается два авиационных полка.

По словам Натальи Гуменюк, в Бельбеке находится преимущественно тактическая авиация.

"Это разные модификации Су, которые взлетают и терроризируют акваторию Азовского моря и акваторию Черного моря. Это направления, по которым враг время от времени устраивает нам так называемые точечные ракетные атаки и вылетает для сбора информации", - отметила она.

Александр Мусиенко объясняет, почему аэродром является важной целью.

"Все очень просто. Бельбек используется для размещения самолетов типа Су, в том числе фронтовых бомбардировщиков, которые задействуют для ударов управляемыми авиабомбами на Херсонском и Запорожском направлениях вдоль линии фронта, а также для запуска ракет Х-59", - рассказал он РБК-Украина.

Кроме того, база используется как логистический узел. Время от времени он принимает военно-транспортные самолеты типа Ил-76, которые подвозят ракеты, боеприпасы и перебрасывают личный состав оккупационной армии.

"Для нас чрезвычайно важно снизить возможности врага по применению ракет, авиабомб и лишить его логистического хаба. Поэтому, я думаю, по нему продолжат работать наши силы, пока россияне не заберут оттуда самолеты и не передислоцируют их подальше", - подытожил эксперт.