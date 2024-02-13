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Під окупованим Джанкоєм пролунав гучний вибух

Джанкой, Вівторок 13 лютого 2024 15:18
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Під окупованим Джанкоєм пролунав гучний вибух Ілюстративне фото: під окупованим Джанкоєм пролунав гучний вибух (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Криму під Джанкоєм місцеві жителі сьогодні, 13 лютого, почули гучний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

За інформацією каналу, один вибух чули у Джанкойському районі.

Більш детальних подробиць інциденту поки що немає.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з ударами українських захисників по російських окупантах та їхній військовій техніці.

Зокрема, 31 січня вибухи лунали в районі аеродрому "Бельбек" у Севастополі. Згодом стало відомо, що українські захисники завдали по об'єкту ракетного удару.

Наступного дня, 1 лютого, російські ЗМІ писали про удар по пункту зв'язку на аеродромі "Бельбек".

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пізніше уточнив, що під час атаки були вражені щонайменше три ворожі літаки.

Більш детально про удар ЗСУ по аеродрому "Бельбек" - у матеріалі РБК-Україна.

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Крим Джанкой Вибух Війна Росії проти України
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