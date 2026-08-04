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Под океаном рождается новая Земля: ученые впервые зафиксировали этот процесс

08:11 04.08.2026 Вт
2 мин
Формирование океанического дна в режиме реального времени не наблюдалось никогда раньше
aimg Ольга Завада
Под океаном рождается новая Земля: ученые впервые зафиксировали этот процесс Ученые зафиксировали рождение новой земной коры (фото: Pexels)
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Геофизики впервые непосредственно зафиксировали процесс рождения новой океанической коры. Наблюдения показали, как магма поднимается из недр Земли, застывает под океанской водой и формирует новое морское дно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Nature.

Научное открытие совершила группа французских исследователей с помощью автономной обсерватории, установленной вблизи острова Амстердам в Индийском океане.

Регион расположен рядом с Юго-Восточным Индийским хребтом, где граничат Австралийская и Антарктическая тектонические плиты.

Посредством пяти гидрофонов ученые фиксировали сейсмические и геофизические колебания на дне океана. Анализ данных зафиксировал серию подводных землетрясений, после которых океаническое дно у хребта опустилось на 4,2 метра в течение нескольких дней.

Механизм расхождения океанического дна

По выводам исследователей, проседание дна произошло в результате опустошения гигантского магматического резервуара, расположенного на глубине 3,6 километра под земной корой.

Хронология и особенности зафиксированного явления:

  • Основное проседание дна состоялось 26 апреля 2024 в течение 37 минут;
  • Последующий рост температуры воды подтвердил выход горячей лавы непосредственно на поверхность дна;
  • Накопленное десятилетиями тектоническое давление разрядилось из-за серии землетрясений, извержения магмы и формирования новых участков коры.
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Значение для геологии и экспертные оценки

Хотя концепция спрединга (расширения) океанического дна давно известна науке благодаря возрастным слоям коры и полосатым магнитным аномалиям, этот процесс зафиксировать непосредственно в момент происшествия удалось впервые.

"Около двух третей поверхности Земли образовались именно на срединно-океанических хребтах во время подобных извержений", - объясняют ученые.

В то же время, независимые геофизики отмечают определенные ограничения исследования. Сейсмические измерения позволили определить эпицентры землетрясений, но не их точную глубину.

Кроме того, топографические замеры дна до и после события имели ограниченное разрешение, оставляя определенную неопределенность относительно точных масштабов деформации.

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