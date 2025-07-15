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Под Одессой прозвучал взрыв после пуска российской ракеты

Одесская область, Вторник 15 июля 2025 18:57
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Под Одессой прозвучал взрыв после пуска российской ракеты Иллюстративное фото: в Одесской области объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Одесской области во вторник, 15 июля, вечером местные жители услышали взрыв. Он прозвучал во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Официальные источники пока не раскрывают причину взрыва. "Думская" пишет, что россияне атаковали Одесскую область баллистикой.

До взрыва Воздушные силы предупреждали, что россияне запустили ракету в сторону Одессы.

Удар по порту

Напомним, 3 июля российские оккупанты атаковали один из причалов Одесского морского порта.

Во время удара на причале продолжались грузовые работы, в частности, разгрузка металла с иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.

В результате атаки погибли два человека. Еще шестеро, среди которых иностранцы, получили ранения.

Россияне использовали для атаки баллистическую ракету "Искандер".

При этом 11 июля оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе "Шахед". В результате атаки пострадали как минимум восемь человек.

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Одесса Взрыв Воздушные силы Украины Война в Украине Ракетный удар
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