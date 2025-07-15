ua en ru
Вт, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Під Одесою пролунав вибух після пуску російської ракети

Одеська область, Вівторок 15 липня 2025 18:57
UA EN RU
Під Одесою пролунав вибух після пуску російської ракети Ілюстративне фото: в Одеській області оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Одеській області у вівторок, 15 липня, ввечері місцеві жителі почули вибух. Він пролунав під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думскую" і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Офіційні джерела поки не розкривають причину вибуху. "Думская" пише, що росіяни атакували Одеську область балістикою.

До вибуху Повітряні сили попереджали, що росіяни запустили ракету в бік Одеси.

Удар по порту

Нагадаємо, 3 липня російські окупанти атакували один із причалів Одеського морського порту.

Під час удару на причалі тривали вантажні роботи, зокрема, розвантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Прінсіпі.

Унаслідок атаки загинуло двоє людей. Ще шестеро, серед яких іноземці, дістали поранення.

Росіяни використовували для атаки балістичну ракету "Іскандер".

При цьому 11 липня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе "Шахед". Унаслідок атаки постраждали щонайменше вісім осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Вибух Повітряні сили України Війна в Україні Ракетний удар
Новини
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Аналітика
Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї