Атака "Шахедов" на Одессу: 8 пострадавших, повреждена инфраструктура
Утром, 11 июля, Одесса подверглась российской воздушной атаке с применением ударных беспилотников. Уже известно о восьми пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую мэрию.
"В результате дневной атаки 11 июля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили", - говорится в сообщении властей.
По предварительной информации, восемь человек получили ранения, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Обстрелы 11 июля
Напомним, Россия утром снова атаковала Украину ударными дронами. Во время этой атаки в Одессе был зафиксирован взрыв.
Перед тем Воздушные силы сообщили о вражеской активности в акватории Черного моря, в частности в направлении Одессы двигалась группа ударных БпЛА. Впоследствии стало известно, что над городом работает противовоздушная оборона.
По данным источников, РБК-Украина российские террористы ударили дронами по зданию ТЦК в Одессе. Сейчас выясняются масштабы повреждений и информация о возможных пострадавших.
Также взрывы прогремели в Николаеве. В городе вспыхнул пожар из-за атаки "Шахедов".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.