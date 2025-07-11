ua en ru
Пт, 11 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Атака "Шахедов" на Одессу: 8 пострадавших, повреждена инфраструктура

Одесса, Пятница 11 июля 2025 12:22
UA EN RU
Атака "Шахедов" на Одессу: 8 пострадавших, повреждена инфраструктура Фото: из-за удара по Одессе известно о 8 раненых людях (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Утром, 11 июля, Одесса подверглась российской воздушной атаке с применением ударных беспилотников. Уже известно о восьми пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую мэрию.

"В результате дневной атаки 11 июля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили", - говорится в сообщении властей.

По предварительной информации, восемь человек получили ранения, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Обстрелы 11 июля

Напомним, Россия утром снова атаковала Украину ударными дронами. Во время этой атаки в Одессе был зафиксирован взрыв.

Перед тем Воздушные силы сообщили о вражеской активности в акватории Черного моря, в частности в направлении Одессы двигалась группа ударных БпЛА. Впоследствии стало известно, что над городом работает противовоздушная оборона.

По данным источников, РБК-Украина российские террористы ударили дронами по зданию ТЦК в Одессе. Сейчас выясняются масштабы повреждений и информация о возможных пострадавших.

Также взрывы прогремели в Николаеве. В городе вспыхнул пожар из-за атаки "Шахедов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война в Украине
Новости
Трамп согласился передавать Украине оружие: кто за него заплатит
Трамп согласился передавать Украине оружие: кто за него заплатит
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом