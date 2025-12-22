Под Москвой перевернулась лодка с родственником Путина, один человек погиб

В яхт-клубе в подмосковных Мытищах произошел инцидент с переворотом лодки, на борту которой находился родственник президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

Происшествие на воде в Московской области получило широкий резонанс после того, как стало известно о присутствии на борту бизнесмена, связанного родственными и личными отношениями с главой Кремля. Инцидент произошел в яхт-клубе и привел к гибели одного из пассажиров.

Родственник Путина среди пострадавших

По данным росСМИ, перевернувшаяся лодка перевозила шесть человек. Среди них находился Виктор Хмарин-старший — родственник президента РФ Владимира Путина.

В результате ЧП он получил переохлаждение и ушибы, угрозы жизни, как утверждается, нет.

Связи с семьей главы Кремля и бизнес

Виктор Хмарин-старший известен как отец главы компании "РусГидро" Виктора Хмарина-младшего.

В 1976 году он женился на двоюродной сестре Владимира Путина по отцовской линии Любови Кругловой.

Кроме того, Хмарин и будущий президент РФ были однокурсниками и поддерживали близкие отношения в студенческие годы.

Хмарин-старший ранее выступал крупным поставщиком оборудования для "Газпрома", а в настоящее время владеет компанией "Нефтепродуктсервис" с годовой выручкой более 800 млн рублей. Управление бизнесом осуществляет его племянник Владимир Круглов.

Гибель пассажира и криминальный след

Из шести человек спастись удалось пятерым. РосСМИ сообщили о гибели 68-летнего Виктора Аверина, которого связывают с Солнцевской ОПГ. Его тело было поднято водолазами поздно ночью и опознано родственниками.

Аверин считался одним из приближенных соратников основателя группировки Сергея Михайлова, однако официально свою связь с ОПГ он отрицал и осужден не был.